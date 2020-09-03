Грузовик въехал в припаркованный автомобиль полиции на трассе Киев - Одесса

Во время ДТП полицейские общались с остановленным водителем другого грузовика.

Грузовик въехал в припаркованный автомобиль полиции на трассе Киев - Одесса
Фото: facebook.com/patrolpolicebc

На трассе Киев - Одесса близ города Белая Церковь грузовик въехал в служебный автомобиль полиции.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 12 часов, на 63 км автодороги М 05 Киев - Одесса. Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

Когда полицейские общались с водителем, той же дорогой двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей на обочине. Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП патрульные полицейские получили травмы, их доставили в больницу.

Следователи выяснят все детали аварии.

Фото: facebook.com/patrolpolicebc

Напомним, ранее в Одессе патрульные попали в ДТП, спеша на вызов о попытке самоубийства.

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