Грузовик въехал в припаркованный автомобиль полиции на трассе Киев - Одесса
Во время ДТП полицейские общались с остановленным водителем другого грузовика.
На трассе Киев - Одесса близ города Белая Церковь грузовик въехал в служебный автомобиль полиции.
Об этом сообщила патрульная полиция города.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 12 часов, на 63 км автодороги М 05 Киев - Одесса. Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.
Когда полицейские общались с водителем, той же дорогой двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей на обочине. Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП патрульные полицейские получили травмы, их доставили в больницу.
Следователи выяснят все детали аварии.
Напомним, ранее в Одессе патрульные попали в ДТП, спеша на вызов о попытке самоубийства.