Рада хочет продлить импорт электромобилей без уплаты НДС до 2026 года

Рада намерена до 31 декабря 2025 года освободить от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу и/или поставке на таможенную территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

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За принятие за основу соответствующего законопроекта № 3476 проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські новини.

Что еще предлагают

Кроме того, Рада намерена до 31 декабря 2030 года предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электродвигателями.

Также депутаты приняли за основу законопроект № 3477, которым предлагается временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями.

Напомним