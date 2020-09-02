V-образный самолёт прошёл первые лётные испытания

Нидерландская авиакомпания KLM совместно с Делфтским технологическим университетом (TU Delft) продолжает разработку весьма необычного самолёта Flying-V, который отличается причудливой V-образной формой фюзеляжа, где пассажирские места будут расположены в крыльях.

После периода обширных испытаний в аэродинамической трубе и серии наземных испытаний в Нидерландах группа исследователей, инженеров и пилот беспилотника из TU Delft отправилась на авиабазу в Германии для первого реального испытательного полёта масштабной модели самолёта. В воздух поднялась модель массой 22,5 кг, размахом крыла 3,1 м и длиной 2,8 м. Модель оснастили парой электромоторов на 4 кВт, которые питались от литий-полимерного аккумулятора массой 6 кг. Совместно со специалистами KLM и университета на испытаниях работали представители французского аэрокосмического концерна Airbus.

Руководитель проекта доктор Рулоф Вос отметил, что модель поднялась в воздух на скорости 80 км/ч. Модель подтвердила все параметры, но перед полётами на протяжении недели специалисты работали над прототипом Flying-V — пришлось менять центр тяжести, решать проблемы с потенциальной раскачкой при взлёте. Задача пилота заключалась в том, чтобы взлететь, выполнить ряд тестовых манёвров и заходов на посадку, пока батареи не разрядятся, и затем приземлиться окончательно.

По итогам тестовых полётов были собраны телеметрические данные, которые предстоит проанализировать, но уже стало известно, что существующая конструкция крыла вызывает «голландский шаг» (возникающее при полёте самолёта сложное пространственное автоколебание в связанной системе координат, состоящее из противофазной комбинации рыскания, крена и колебаний по тангажу), что приводит к грубой посадке. Ожидается, что в следующем варианте модели Flying-V проблемы будут устранены.

Согласно планов разработчиков, полноразмерный Flying-V будет иметь длину длину 55 м, размах крыла 65 м, высоту 17 м. Внутренний объём фюзеляжа составит 160 кубических метров, а пассажировместимость — 314 пассажиров. При этом заявлено, что расход топлива V-образного самолёта окажется на 20% меньше, чем у сравнимого по параметрам Airbus A350. Для коммерческого использования самолёт будет доступен не раньше 2040?2050 годов.



