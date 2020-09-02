Мухи вывели из строя огромные внедорожники Chevrolet Tahoe

Американский концерн General Motors отложил отправку дилерам 2 600 внедорожников Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, так как их кузова повредила маленькая мушка – подёнка.

Некоторые американские дилеры решили не отправлять обратно на завод внедорожники, а самим решить проблему. Сотрудникам этих дилеров пришлось несколько часов подряд удалять мушек и отходы их жизнедеятельности с лакокрасочного покрытия.

Один дилер получил Tahoe с таким сильно поврежденным кузовом, что его вообще пришлось полностью перекрасить.

Внедорожники Chevrolet Tahoe и GMC Yukon выпускают на заводе General Motors в Арлингтоне. Недалеко от завода находится озеро, из которого и вылетают мушки–подёнки. Самки этих мушек живут всего 5 минут, а самцы – два дня. Они и загрязняют кузова свежеокрашенных машин.

Примерно 100 внедорожников с поврежденным кузовом получили дилеры. Остальные 2 600 машин отправить не успели. Сейчас их приводят в порядок.