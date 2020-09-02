Житель Кропивницкого зарисовал "двойную сплошную" полосу возле своего двора, потому что она ему "мешала"

На мужчину составили админпротокол и обязали восстановить разметку.

В городе Кропивницком мужчина самовольно зарисовал на дороге разметку 1.3. "двойную сплошную" у своего двора.

Об этом сообщила патрульная полиция Кировоградской области.

"Сегодня местный житель решился самовольно решить вопрос по организации движения в переулке Училищном, но в момент совершения правонарушения его обнаружили патрульные", - говорится в сообщении.

Патрульные рассказали, что мужчина заявил, что разметка "двойная сплошная" является неуместной напротив въезда в его двор. Вместо того, чтобы согласовать этот вопрос в установленном порядке, он взял ведро со смолой и зарисовал дорожную разметку.

На 41-летнего кропивничанина инспекторы составили протокол по ч.1 ст.139 КУоАП (повреждение технических средств регулирования дорожного движения) и обязали восстановить разметку до установленного образца.

Фото: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция

Напомним, согласно Правилам дорожного движения, "двойная сплошная" разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре и более полос движения. Линию 1.3 пересекать запрещается.