Кличко запустил прокладку тоннеля метро на Виноградарь

Первые две станции должны открыться уже в декабре 2021 года.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно запустил в работу большой комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь - «Мостицкая» и «Проспект Правды». Большой проходческий комплекс, названный в честь супруги руководителя проекта «Галина» (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - отметил Виталий Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Длина комплекса составляет 96 метров. В середине августа вместе со специалистами из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена новая планшайба диаметром более 6 метров и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Фото: kyivcity.gov.ua

Виталий Кличко отметил, что за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за шесть месяцев проложит тоннель в направлении станции "Сырец" - длиной в 1300 метров. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды». Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района, - сообщил мэр. - О сроках построения станций - представители «Киевметростроя» заверили, что в полном объеме получают финансирование от города. И делают все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь мы открыли", - добавил мэр Киева.

Ожидается, что новые станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что в ноябре 2018 года "Киевский метрополитен" заключил договор о выполнении строительных работ для продолжения Сырецко-Печерской линии метро с АО "Киевметрострой", которое стало победителем тендера на ProZorro. В рамках первой очереди работ на участке почти 4 км предусмотрено строительство двух станций - "Мостицкой" и "Проспекта Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

В марте этого года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь откроют в декабре 2021 года.

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