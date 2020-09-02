Столичные власти решили выставить на арендные аукционы 16 коммунальных подземных паркингов (фото, адреса, документы)
Столичные власти решили выставить на арендные аукционы 16 коммунальных подземных паркингов для хранения автомобилей. Паркинги построены около 30 лет назад, в большинстве имеют неудовлетворительное состояние кровли, стен, требуют капитального ремонта. Находятся на балансе убыточного коммунального предприятия “Автотранспортник”. Планируется, что стартовая цена будет начинаться с пару тысяч гривен в месяц, а окончательная стоимость аренды будет определена аукционом. Каждый предприниматель сможет принять участие в конкурсе, направив электронную заявку и заплатив гарантийный взнос.
Об этом
“Комиссия Киевсовета по вопросам собственности поддержала мое предложение и поручила выставить на арендные аукционы Prozorro.Продажи 16 коммунальных подземных паркингов для хранения автомобилей. Перечень этих объектов публикую для общественности и потенциальных арендаторов”, – написал Михаил Будилов.
По его словам, все они построены около 30 лет назад, в большинстве имеют неудовлетворительное состояние кровли, стен, требуют капитального ремонта. Находятся на балансе убыточного коммунального предприятия “Автотранспортник”.
“Все попытки адекватных людей навести там порядок завершились коррупционными указаниями чиновников и увеличением задолженности перед фискальными органами. Теперь Деснянский РГА обязана объявить прозрачные арендные аукционы на каждый объект с сохранением их профиля. Это позволит наполнить бюджет Киева, создать новые рабочие места, отремонтировать коммунальное имущество и убрать коррупционные злоупотребления”, – также сообщил депутат.
По его словам, стартовая цена будет начинаться с пару тысяч гривен в месяц, а окончательная стоимость аренды будет определена аукционом. Каждый предприниматель сможет принять участие в конкурсе, направив электронную заявку и заплатив гарантийный взнос.
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В конце июля
Напомним, 28 июля на пленарном заседании Киевсовета депутаты приняли решение, в соответствии с которым киевляне смогут в выходные и праздничные дни использовать двор административного здания Киевсовета для парковки автомобилей. Планируется, что парковка будет бесплатной, 10% мест будет отведено для электромобилей. Въезд во двор будет открыт со стороны улицы Пушкинской. Решение поддержали 80 депутатов Киевсовета.
Фото: Facebook-страница Михаила Будилова