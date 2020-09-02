Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" заявила, что не видит смысла в метро на Троещину

Кандидат от "Слуги Народа" на должность городского головы Киева Ирина Верещук заявила, что метро на Троещину - это дорогая утопия.

Об этом Верещук сказала в интервью изданию "Хмарочос".

"Людей только продолжают кормить старыми обещаниями вроде троещинской ветки метро, в строительстве которой я не вижу смысла... Метро на Троещину - это дорогая утопия, на которой, за счет городского бюджета, будут наживаться подрядчики", - сказала нардеп.

Вместо метро Верещук предлагает пустить на Троещину скоростные трамваи.

"Я вообще не верю в гигантоманские инфраструктурные проекты, которые тянутся годами и на которых воруют все, кто может. Я верю в проекты, которые можно реализовать максимум за два года. Для людей, болеющих за свой город, не будет проблемой найти инвесторов, которые смогут гарантировать такой результат", - пояснила кандидат в мэры столицы.

Также Верещук отметила, что считает приоритетным для Киева зеленый транспорт.