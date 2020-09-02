В Канаде собрались сверхскоростную транспортную систему Hyperloop между городами Эдмонтоном и Калгари

Разработчик TransPod подписал меморандум о взаимопонимании (MoU) с властями провинции Альберта (Канада) по поводу системы Hyperloop, позволяющей осуществлять перевозки пассажиров со скоростью 1000 км/ч. Целью подписания меморандума является упрощение процесса привлечения частных инвестиций для реализации многомиллиардного инфраструктурного проекта.

Канадско-французская компания TransPod занимается разработкой полностью электрических сверхскоростных транспортных технологий и автомобилей. Транспортные системы TransPod предназначены для передвижения между городами со скоростью более 1000 км/ч.

Как ожидается, реализация проекта позволит создать в течение 10 лет до 38 000 новых рабочих мест, а также диверсифицировать экономику Альберты, повысить эффективность передвижения людей и товаров, и сократить выбросы углерода в Альберте на 300 тыс. тонн в год.

Этапы проекта Alberta TransPod:

Подготовка технико-экономического обоснования (2020–22 гг.).

Этап исследований и разработок (2020–24 гг.).

Строительство испытательного трека и скоростные испытания (2022–27 гг.).

Строительство полноценной междугородной линии между Эдмонтоном и Калгари (начнётся в 2025 году).

Согласно меморандуму, власти Альберты будут оказывать помощь TransPod в проведении исследования возможности развития своей технологии в провинции, предоставляя необходимую информацию и поддержку. То есть никаких финансовых обязательств власти не несут. Удастся ли TransPod собрать необходимую сумму у частных инвесторов на реализацию проекта, покажет время.



