Владельцы "евроблях" собрались на протест под Радой

Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Фото: Lb.ua

Владельцы авто на еврономерах собираются на протест под стенами Верховной Рады.

Согласно сообщению организаторов акции, протестующие будут требовать принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах.

В связи с анонсированной акцией полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - информирует пресс-служба полиции Киева.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Поскольку организаторы мероприятия анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции, возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы, предупреждают в полиции.

Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривают существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые ранее максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), были повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8 500 гривен, 20-30 дней - 85 000 гривен, более 30 дней - 170 000 гривен.

То же сделали и со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Ранее они максимально составляли 17 000 гривен, а выросли до 17 000 (10-20 дней), 85 000 (20-30 дней) и 170 000 (более 30 дней).

В декабре 2019-го Рада отложила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.

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