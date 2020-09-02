МИУ анонсировало е-билет для метро и поездов дальнего следования

В настоящее время система работает в тестовом режиме. Изучается возможность подключения к системе других перевозчиков.

В сентябре появится единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве .

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Купить билет можно будет в сентябре. Продажа будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

"Для начала на первом этапе этот билет (SmartTicket) будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве . В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта - поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом", - приводит пресс-служба Мининфраструктуры слова главы министерства Владислава Криклия.

Как сообщил руководитель Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности Владимир Набоков, пока система работает в тестовом режиме. Изучается возможность подключения к системе других перевозчиков. В разработке сейчас также находится мобильное приложение.

"В дальнейшем, воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua, пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера", - пояснили в министерстве.

Напомним, что Киевская городская государственная администрация готова отложить введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте до 1 января 2021 года, чтобы Кабинет Министров разработал изменения в законодательство о льготах на проезд для отдельных категорий граждан.