Ryanair отменил почти все рейсы в Украину — СМИ

Крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября. Об этом сообщает «Европейская правда».

Бронирование

Перевозчик пока не анонсировал отмену рейсов, но в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы.

Отмененные рейсы

В частности, невозможно забронировать рейсы в Польшу , Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

Из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер.

Из других украинских городов, куда летает Ryanair — Львов, Харьков, Одесса и Херсон — рейсов в указанный период вообще нет.

Отмена рейсов началось с 15 сентября, очевидно, потому, что в случае аннулирования рейса в срок менее 14 дней по европейскому законодательству пассажиру необходимо платить компенсацию.

Напомним

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» заявила об отмене полетов в ряд стран и сокращения части рейсов.

Напомним

В Украине продлили карантинное зонирование до 1 ноября.