Wizz Air отменил все рейсы из Украины в Венгрию

Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Украины в Венгрию, запланированные на сентябрь. Об этом пишет lowcost.ua.

Фото: 34travel.me

Причина отмены

Отмена рейсов связана с введением с 1 сентября запрета на въезд иностранным гражданам на территорию Венгрии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

В связи с запретом Wizz Air отменяет более 60 рейсов из аэропортов Будапешта и Дебрецена.

Под сокращение попали все рейсы авиакомпании из Украины в Будапешт.

Какие рейсы отменили

В частности, отменены рейсы Киев-Будапешт (до 30 сентября), Львов-Будапешт (до 1 октября), Запорожье-Будапешт (до 2 октября), Одесса-Будапешт (до 2 октября) и Харьков-Будапешт (до 3 октября).

Ужесточение правил въезда в Венгрию не распространяются на иностранных студентов, но им необходимо сдавать два ПЛР-теста.

Напомним

В Украине продлили карантинное зонирование до 1 ноября.