Wizz Air отменил все рейсы из Украины в Венгрию

Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Украины в Венгрию, запланированные на сентябрь. Об этом пишет lowcost.ua.

Wizz Air отменил все рейсы из Украины в Венгрию
Фото: 34travel.me

Причина отмены

Отмена рейсов связана с введением с 1 сентября запрета на въезд иностранным гражданам на территорию Венгрии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

В связи с запретом Wizz Air отменяет более 60 рейсов из аэропортов Будапешта и Дебрецена.

Под сокращение попали все рейсы авиакомпании из Украины в Будапешт.

Какие рейсы отменили

В частности, отменены рейсы Киев-Будапешт (до 30 сентября), Львов-Будапешт (до 1 октября), Запорожье-Будапешт (до 2 октября), Одесса-Будапешт (до 2 октября) и Харьков-Будапешт (до 3 октября).

Ужесточение правил въезда в Венгрию не распространяются на иностранных студентов, но им необходимо сдавать два ПЛР-теста.

Напомним

В Украине продлили карантинное зонирование до 1 ноября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" отменила проезд для льготников"Укрзализныця" отменила проезд для льготников
SkyUp запланировала запуск автоматического возврата билетов на отмененные рейсыSkyUp запланировала запуск автоматического возврата билетов на отмененные рейсы
Авиакомпания МАУ отменила ряд зарубежных рейсов из-за карантинных ограниченийАвиакомпания МАУ отменила ряд зарубежных рейсов из-за карантинных ограничений
SkyUp изменит порядок возврата средств за билеты на отмененные рейсы.Что предлагаютSkyUp изменит порядок возврата средств за билеты на отмененные рейсы.Что предлагают
На следующих выходных в Киеве состоится парусное ралли в поддержку защитников УкраиныНа следующих выходных в Киеве состоится парусное ралли в поддержку защитников Украины
МАУ отменила рейсы в 10 городов Европы до сентябряМАУ отменила рейсы в 10 городов Европы до сентября
Австрия не продлила запрет на полеты из УкраиныАвстрия не продлила запрет на полеты из Украины
Украина и Италия отменили ограничения на полетыУкраина и Италия отменили ограничения на полеты
Полиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причинаПолиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причина
МАУ отменила часть августовских рейсов. СписокМАУ отменила часть августовских рейсов. Список
Последние новости
Подгружаем последние новости