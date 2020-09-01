В августе украинцы купили меньше новых автомобилей

В августе украинцы купили меньше новых автомобилей

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Также спрос на новые авто в Украине остыл и относительно июльского результата, динамика приобрела отрицательное значение — минус 17%.

В последний месяц лета лучший результат на рынке вновь продемонстрировала марка RENAULT, 1334 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, на 6% меньше, чем год назад.

На втором месте, как и в августе прошлого года, TOYOTA, только на этот раз спрос на автомобили этой японской марки уменьшился на 2%, до 1148 шт.

В то же время третью строчку рейтинга с 24 процентным ростом уверенно заняла немецкая марка VOLKSWAGEN, которая годом ранее находилась на шестой позиции. За месяц 560 новых "фольксвагенов" пополнили украинский автопарк.

Четвертым по популярности был HYUNDAI — 341 регистрация и минус 10% к августу 2019 года.

Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 56% SUZUKI — 311 шт.

Также в ТОП-10 августа попали: SKODA — 294 шт. (-51%); NISSAN — 281 шт. (-40%); MITSUBISHI — 229 шт. (+23%); PEUGEOT — 221 шт. (+13%); MAZDA — 220 шт. (-5%).

Бестселлером месяца стал RENAULT Duster, автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром по материалам Укравтопром

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