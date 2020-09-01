В Киеве авто врезалось в летнюю террасу, есть пострадавший

В Киеве на Печерске легковушка въехала в летнюю террасу кафе. В результате ДТП 35-летний посетитель заведения попал в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева .

"Ночью в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Бассейной ... Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и въехал в летнюю площадку кафе. В результате ДТП пострадал 35-летний мужчина, который отдыхал в заведении. Его госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Водитель - иностранец 1991 года рождения - на месте происшествия прошел освидетельствование на драгере. Устройство не обнаружило алкогольного опьянения, но окончательные результаты будут известны после экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без него.