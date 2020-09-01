Toyota вивела на ринок кросовер з витратою пального 3 л/100 км

У понеділок, 31 серпня, компанія Toyota розпочала в Японії продажі моделі Yaris Cross. Автомобіль вже з’явився у дилерів.

Нагадаємо, Toyota Yaris Cross – це новий субкомпактний кросовер. Його довжина становить 4 180 мм. У модельній лінійці виробника Yaris Cross займе позицію на сходинку нижче компактного C-HR. За розмірами машина порівнянна з Nissan Juke.

У порівнянні зі звичайним Yaris нового покоління кросовер на 240 мм довший, на 20 мм ширший і на 90 мм вищий. Дорожній просвіт збільшений на 30 мм, тобто він досягає 170 мм. Колісна база від хетчбека не відрізняється – 2 560 мм. Примітно, що Yaris Cross не має загальних кузовних елементів зі звичайним Yaris.

Базова версія Yaris Cross отримала 1,5-літровий «атмосферник» M15A-FKS потужністю 120 к.с.. Гібридна модель оснащується 91-сильним бензиновим двигуном M15A-FXE і 80-сильним електромотором. Загальна потужність установки – 85 кВт (116 к.с.). Відзначається, що ця система на 40% ефективніша звичайних ДВЗ. Заявлений середній розхід – 3,25 л пального на 100 кілометрів шляху.