ГП "Антонов" изготовило планер серийного транспортного самолета Ан-178, в котором впервые нет роSSийских деталей.

Об этом заявил президент ГП "Антонов" Александр Лось, передает "Укринформ".

"Это первый самолет, собранный без единой роSSийской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной роSSийской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", - сказал Александр Лось.

Он уточнил, что на этом типе самолета примерно 2/3 оборудования изготовлены американскими корпорациями, еще треть - отечественными.

Украинское госпредприятие "Антонов" попало в скандал, согласившись продолжить летную пригодность самолетов "Руслан" (Ан-124-100) роSSийской компании "Волга-Днепр".

Ранее "Антонов" вышел из украинско-роSSийского СП "ОАК-Антонов" и прекратил обслуживание самолетов роSSийского перевозчика. Это поставило в затруднительное положение компанию "Волга-Днепр", в парке которой есть 12 "Русланов" - крупнейших в мире серийных грузовых самолетов. Владельцем сертификатов этих самолетов остался "Антонов", и, по его условиям, процедура продления ресурса самолета должна проводиться после каждых 4 тыс. летных часов.