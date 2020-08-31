Укрзализныця заявила о прекращении действия грузовых маршрутных договоров

"Укрзализныця" с 18 сентября 2020 года прекращает действие договора о перевозке грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов. В дальнейшем такие договоры могут заключаться региональными филиалами.



Как передает Укринформ, об этом сообщает филиал "Центр транспортной логистики "АО "Укрзализныця".



О прекращении действия договора заказчиков были проинформированы 28 августа 2020 года. Сообщение может быть отозвано в случае изложения договора в новой редакции.



В тексте сообщения говорится, что договор о маршрутных перевозках, как и другие договоры на особых условиях, могут заключаться региональными филиалами.



"Поскольку доходы от перевозок по согласованному расписанию движения грузового маршрутного поезда относятся именно к доходам региональных филиалов, такая организация договорной работы вполне оправдана", - отмечают в "УЗ".



Как сообщалось, в сентябре 2019 года "Укрзализныця" ввела в действие новый договор о перевозке грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов.



Антимонопольный комитет Украины в мае 2020 года после рассмотрения жалобы на внедрение компанией маршрутных перевозок грузов предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации: не создавать неравные условия предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом по расписанию движения маршрутных поездов и принять меры по обеспечению равных условий предоставления услуг по перевозки грузов железнодорожным транспортом и соблюдения баланса интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.



