В аэропорту “Борисполь” начала работать инспекция по парковке
В пятницу, 28 августа 2020 года, в Международном аэропорту “Борисполь” начала работу инспекция по парковке, которая является совместной инициативой ГП МА “Борисполь” и сельсовета села Гора. Инспекторы, как и сотрудники Национальной полиции, будут фиксировать нарушения правил остановки, стоянки, парковки в режиме фотосъемки (видеозаписи) на территории аэропорта.
Об этом
Их полномочия: рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой, третьей и шестой статьи 122, частями первой, второй и восьмой статьи 1521 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложение административных взысканий.
Сейчас инспекторы проводят разъяснительную работу с водителями и раздают памятки, которые предупреждают, что в случае расположения транспортного средства с признаками административного правонарушения, инспекторами будут применяться штрафы в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Штрафы предусмотрены за:
нарушение правил остановки, стоянки (части первая, третья и шестая статьи 122 КУоАП)
нарушение правил парковки транспортных средств (части первая, вторая и восьмая статьи 1521 КУоАП)
В аэропорту посоветовали водителям соблюдать Правила дорожного движения и Правила парковки, осуществлять остановку и стоянку в разрешенных местах и ??пользоваться парковочными площадками, на каждой из которых предоставляется определенное время для бесплатной парковки.
В начале лета
Напомним, в мае столичную власть попросили предоставить информацию о внедрении автоматизированной системы организации парковочного пространства в Киеве. Предполагается, что данная система должна автоматически рекомендовать локации парковки, получать оплату, сообщать о нарушениях, минимизировать случаи нарушения парковки, 24/7 контролировать парковочное пространство.
Фото: аэропорт “Борисполь”