В аэропорту “Борисполь” начала работать инспекция по парковке

В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; начала работать инспекция по парковке

В пятницу, 28 августа 2020 года, в Международном аэропорту “Борисполь” начала работу инспекция по парковке, которая является совместной инициативой ГП МА “Борисполь” и сельсовета села Гора. Инспекторы, как и сотрудники Национальной полиции, будут фиксировать нарушения правил остановки, стоянки, парковки в режиме фотосъемки (видеозаписи) на территории аэропорта.

Об этом KV стало известно из сообщения аэропорта. 

Их полномочия: рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой, третьей и шестой статьи 122, частями первой, второй и восьмой статьи 1521 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложение административных взысканий.

Сейчас инспекторы проводят разъяснительную работу с водителями и раздают памятки, которые предупреждают, что в случае расположения транспортного средства с признаками административного правонарушения, инспекторами будут применяться штрафы в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Штрафы предусмотрены за:

нарушение правил остановки, стоянки (части первая, третья и шестая статьи 122 КУоАП)

нарушение правил парковки транспортных средств (части первая, вторая и восьмая статьи 1521 КУоАП)

В аэропорту посоветовали водителям соблюдать Правила дорожного движения и Правила парковки, осуществлять остановку и стоянку в разрешенных местах и ??пользоваться парковочными площадками, на каждой из которых предоставляется определенное время для бесплатной парковки.

В начале лета KV сообщала, что жители Оболони возмущены продажей КП “Киевтранспарксервис” прав на организацию парковки у себя во дворе по адресу ул. Героев Днепра, 33. Местные жители многие годы используют территорию, которую коммунальщики продали частной фирме под организацию парковки, как зону отдыха. Люди жалуются, что это единственное публичное пространство в данном микрорайоне. 

Напомним, в мае столичную власть попросили предоставить информацию о внедрении автоматизированной системы организации парковочного пространства в Киеве. Предполагается, что данная система должна автоматически рекомендовать локации парковки, получать оплату, сообщать о нарушениях, минимизировать случаи нарушения парковки, 24/7 контролировать парковочное пространство.

Фото: аэропорт “Борисполь”


Сергей Албул, КиевВласть

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