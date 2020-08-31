Крупнейшая сделка: Amazon заказал у Mercedes-Benz 1800 электрофургонов

Компания Amazon заказала у Mercedes-Benz 1800 электрических фургонов. Для немецкого концерна это стало крупнейшим заказом электромобилей. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на RenEn.

Крупнейшая сделка: Amazon заказал у Mercedes-Benz 1800 электрофургонов
Фото: epravda.com.ua

Заказ включает 600 фургонов Mercedes-Benz eVito среднего размера и 1200 более крупных моделей eSprinter. Сделка приурочена к присоединению Mercedes к инициативе «Климатическое обязательство».

В Mercedes сообщили, что к концу текущего года в модельном ряду компании будут пять полностью электрических автомобилей и 20 подключаемых гибридов.

Как сообщалось ранее, в конце июня компания Amazon приобрела за $1,2 миллиарда стартап Zoox Inc по разработке самоуправляемых автомобилей.

Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo, которая принадлежит Alphabet, материнской компании Google.

Компания может использовать Zoox для создания беспилотных машин Aurora Innovation для доставки товаров.

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