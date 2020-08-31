Таксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — Мининфраструктуры

Водители сферы такси должны будут оформлять специальный патент, который позволит им легально заниматься перевозкой пассажиров. Об этом рассказал представитель Министерства инфраструктуры Гамлет Погосян в эфире телеканала «ДОМ».

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Планы министерства

По словам Погосяна, на сегодняшний день в Мининфраструктуры разработан законопроект, который позволит вывести таксистов «из тени».

«В сфере перевозок пассажиров на заказ — то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие — в основном работают физлица, не ФОПы, не юридические лица. Для того чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие как „патент“. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности», — пояснил чиновник.

Зачем это делают

«На самом деле мы создаем условия, при которых люди бы — а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, — работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси», — пояснил Погосян.

Стоимость и условия патента

Стоимость патента на год , по словам чиновника, будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года.

, по словам чиновника, будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то, соответственно, сумму надо разделить на 12. Для электромобилей эта стоимость будет в два раза меньше.

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