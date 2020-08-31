Таксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — Мининфраструктуры

Водители сферы такси должны будут оформлять специальный патент, который позволит им легально заниматься перевозкой пассажиров. Об этом рассказал представитель Министерства инфраструктуры Гамлет Погосян в эфире телеканала «ДОМ».

Таксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — Мининфраструктуры
Фото: nefterynok.info

Планы министерства

По словам Погосяна, на сегодняшний день в Мининфраструктуры разработан законопроект, который позволит вывести таксистов «из тени».

«В сфере перевозок пассажиров на заказ — то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие — в основном работают физлица, не ФОПы, не юридические лица. Для того чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие как „патент“. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности», — пояснил чиновник.

Зачем это делают

«На самом деле мы создаем условия, при которых люди бы — а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, — работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси», — пояснил Погосян.

Стоимость и условия патента

  • Стоимость патента на год, по словам чиновника, будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года.
  • Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то, соответственно, сумму надо разделить на 12. Для электромобилей эта стоимость будет в два раза меньше.

Ранее сообщалось

  • В начале августа компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице, а движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяцПервый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
Мининфраструктуры впервые допустило частную тягу на пути "Укрзализныци"Мининфраструктуры впервые допустило частную тягу на пути "Укрзализныци"
Мининфраструктуры получило разрешения на грузовые перевозки от Польши и СловенииМининфраструктуры получило разрешения на грузовые перевозки от Польши и Словении
В Киеве перестал работать онлайн-сервис проката самокатов от BoltВ Киеве перестал работать онлайн-сервис проката самокатов от Bolt
Uber начал зарабатывать на доставке еды больше, чем на таксиUber начал зарабатывать на доставке еды больше, чем на такси
Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатовКличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов
Поезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - КриклийПоезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - Криклий
Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, - УЗПоезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, - УЗ
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
Украинские пограничники испытывают французские патрульные катера, которые будут строить в Николаеве по контракту с МВД
Кроссоверы, которые не рекомендуют покупать сами владельцыКроссоверы, которые не рекомендуют покупать сами владельцы
Последние новости
Подгружаем последние новости