"Укрзализныця" отменила проезд для льготников

После недавнего назначения новым главой "Укрзализныци" Владимира Жмака в работе компании произошли некие изменения. В частности, в Telegram-канале компании сообщили о временной приостановке продажи билетов для одной из льготных категорий населения. Речь идет о студентах, которые покупают билеты через онлайн-сервисы.

Отмечается, что покупка льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы "Укрзализныци" будет недоступна с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября. Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании. В указанные периоды студенты могут оформить билеты, воспользовавшись скидкой, исключительно в железнодорожных кассах.

С 24 августа "Укрзализныца" закрыла продажу билетов на поезда в Радивилов и Острог Ровенской области, а также в Коломыю Ивано-Франковской области и Черновцы из-за того, что эти области отнесены к "красной" карантинной зоне.

Также стало известно, что с 10 сентября "Укрзализница" запустит новый поезд № 21/22 с направлением "Харьков–Трускавец", который будет курсировать через станции Суммы, Киев , Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Ранее сообщалось, что какими активами располагает новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.