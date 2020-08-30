Грузовые беспилотники появились на дорогах США

Машины управляются при помощи программного обеспечения, но в кабине, во всяком случае, на первое время, будет находиться водитель для «подстраховки» компьютерной системы. А первые полностью автономные испытания состоятся через несколько лет, как говорят представители компании.

Весной нынешнего года Waymo провела картрирование дорог в штатах Техас и Нью- Мексико с помощью своих минивэнов Chrysler Pacifica, оснащенных камерами и датчиками высокой четкости.

В тоже время в Waymo заявляют, что компания не намерена заниматься производством беспилотных грузовиков. Главная ее цель состоит в разработке программного обеспечения — «создать самого опытного водителя в мире». И такой софт должен будет работать с любимыми беспилотными транспортными средствами. То есть компания, скорее всего, будет продавать пакеты с программным обеспечением производителям беспилотных автомобилей.



