МВД передумало запрещать ввозить “битки“ из США

МВД убрало из проекта постановления о внесении изменений в порядок регистрации автомобилей пункт о том, что нельзя учитывать документы, о том, что машина подлежит утилизации. Значит, украинцы по-прежнему смогут покупать битые авто на американских онлайн-аукционах.

Ранее многие украинцы были возмущены, что полиция хочет фактически запретить ввозить в Украину автомобили, побывавшие в аварии.

На сайте президента Украины даже разместили петицию, в которой просили отменить постановление полиции о запрете учитывать при регистрации машины документа о том, что она подлежит утилизации. Петиция быстро собрала много подписей, и ее передали на рассмотрение Владимиру Зеленскому.