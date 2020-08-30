МВД передумало запрещать ввозить “битки“ из США

МВД передумало запрещать ввозить “битки“ из США

МВД убрало из проекта постановления о внесении изменений в порядок регистрации автомобилей пункт о том, что нельзя учитывать документы, о том, что машина подлежит утилизации. Значит, украинцы по-прежнему смогут покупать битые авто на американских онлайн-аукционах.

Ранее многие украинцы были возмущены, что полиция хочет фактически запретить ввозить в Украину автомобили, побывавшие в аварии.

На сайте президента Украины даже разместили петицию, в которой просили отменить постановление полиции о запрете учитывать при регистрации машины документа о том, что она подлежит утилизации. Петиция быстро собрала много подписей, и ее передали на рассмотрение Владимиру Зеленскому.

В Украину больше всего б/у автомобилей ввозят из Германии. На втором месте США. На третьем – Франция. Таким образом, поток американских подержанных машин в нашу страну в ближайшее время вряд ли снизится.


Максимов Віталій, Тудей

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