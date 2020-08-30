В "Белавиа" рассказали, что будет с полетами в Украину

В компании напомнили, что для въезда на территорию Украины у иностранных граждан обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от Covid-19.

Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" продолжит выполнение рейсов в Украину после введения ограничений на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом говорится в сообщении в официальном facebook-аккаунте авиакомпании

"Белавиа" продолжает выполнение рейсов в Киев , Львов, Одессу, Харьков", - сказано в сообщении.

"Въезд в Украину разрешен: супругам, родителям или детям гражданина Украины; пассажирам с транзитом в Украину с документами, подтверждающими выезд за границу в течение двух суток; студентам; пассажирам с видом на жительство. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте пограничной службы Украины ", - пояснили представители авиаперевозчика.

В компании также напомнили, что для въезда на территорию Украины у иностранных граждан обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от Covid-19.

Напомним, что 27 августа Кабинет Министров досрочно запретил въезд иностранцев на территорию Украины. Сначала планировалось, что это произойдет с 29 августа, однако запрет действует уже с полуночи 28 августа. Попасть в Украину могут только отдельные категории иностранцев.