Немца за средний палец камере автофиксации оштрафовали на €1500

Немца за средний палец камере автофиксации оштрафовали на €1500

Камерами автофиксации нарушений ПДД недовольны водители во всех странах, а не только в Украине. В Германии, например, водитель BMW, превысивший скорость, показал камере автофиксации средний палец, и за это его оштрафовали на 1500 евро.

Немец ехал на скорости 81 км/ч на участке, где максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч. Превышение скорости зарегистрировала камера автофиксации.

Водителя вначале оштрафовали на 20 евро. Однако, потом полиция заметила, что на снимке водитель показывает средний палец. Во всем мире понятно, что это означает.

Немца за средний палец камере автофиксации оштрафовали на €1500

Поэтому старый штраф в 20 евро отменили, и выписали новый – в размере 1500 евро за «оскорбление во время дорожного движения». Кроме того, немецкий суд лишил дерзкого немца водительских прав на один месяц.


Максимов Віталій, Тудей

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