"Летающий джип" для ВВС США: пепелац с восемнадцатью винтами

У этой «летающей табуретки» под названием Hexa аж 18 (восемнадцать!) электромоторов и, соответственно, столько же винтов. То есть, это декаоктокоптер, получается? В любом случае, как его ни назови, хоть пепелацем, эта штука весит менее 200 килограмм без человека на борту, стоит почти полмиллиона долларов и может летать. Причем даже если из строя по каким-то причинам выйдут сразу шесть (то есть треть от общего числа) двигателей, летательный аппарат все равно сможет продолжить полет. Безопасность дополнительно обеспечивает экстренный парашют, который может спасти Hexa и ее пилота с любой высоты.

Военный прототип был создан путем модернизации ранее созданного «гражданского». В конструкцию были внесены небольшие изменения — Hexa хоть и сменила цвет на черный, но по-прежнему сделана полностью из углепластика, а вот ее шасси переделали. Теперь вместо пяти объемных поплавков снизу диковинного аппарата красуются шесть неподвижных ножек. Они, конечно, наверняка повышают устойчивость «летающего джипа» при посадке на любую пересеченную местность, как и задумано создателями, но придают конструкции еще более странный вид.

Стоит отметить, что до полного соответствия требованиям военных еще далеко. Согласно программе Agility Prime, участники должны создать летательный аппарат вертикального взлета и посадки, способный перевозить до восьми взрослых людей с индивидуальным грузом. Максимальная скорость такого «джипа» должна составлять не менее 160 километров в час, а длительность беспосадочного полета — не менее 60 минут. Предпочтение отдается прототипам с электродвигателями.

Но конкурс еще только начался — его активную фазу объявили около полугода назад, а сейчас потенциальные участники пока налаживают сотрудничество с ВВС и демонстрируют наработки. LIFT Aircraft присоединились к программе в апреле 2020 года и, как пишет издание Inverse, недавно исполнительный директор компании лично показал военным, на что способна Hexa. Демонстрация проводилась на территории военной базы Кэмп Мэбри в Остине, штат Техас. Как представители ВВС отреагировали на шоу не уточняется.

Полеты творения LIFT Aircraft состоялись 26 августа и это не единственный участник Agility Prime, заявивший о своих амбициях. Еще один оригинальный концепт — электрический конвертоплан Alia — показала компания Beta Technologies. По замыслу ВВС США , которые инициировали проект, помимо очевидного «выхлопа» в виде потенциально полезной военной техники, благодаря конкурсу еще и индустрия аэротакси и электрических летательных аппаратов в Америке получит хороший толчок к развитию.



