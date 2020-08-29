Украинская власть пошла на уступки покупателям б/у авто из США

Министерство внутренних дел решило отказаться от ограничений по регистрации б/у авто из США в Украине. Напомним, что ранее планировалось запретить постановку на учет битков с карточкой об утилизации.

Подобное предложение МВД вызвало бурю негодования среди украинских автолюбителей. Очень быстро петиция об отмене этого решения набрала 17 тыс. подписей и в МВД решили пойти на уступки.

Новый законопроект уже не предлагает запретить регистрацию авто, предназначенных для утилизации. Также изъяли пункт об обязательном переводе документов о первой регистрации на украинский язык.

Впрочем, в проекте закона осталась норма об обязательной сертификации авто при первой постановке на учет, а также при установке ГБО.

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