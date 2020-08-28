Несовершеннолетний студент угнал авто у фермера, у которого проходил практику

Несовершеннолетний студент угнал авто у фермера, у которого проходил практику

Полицейские Киевской области задержали несовершеннолетнего угонщика автомобиля. Им оказался 17-летний студент. Как выяснилось, парень незаконно завладел автомобилем, чтобы похвастаться перед девушками. Похищенное авто принадлежит руководителю фермерского хозяйства, где он проходил учебную практику.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

Так, по спецлинии 102 поступило сообщение от жителя села Лещинка Кагарлыкского района о том, что неизвестный похитил у него автомобиль Fiat Dobl?. Также он сообщил, что оставил авто у своего дома, а ключи от машины находились внутри.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и начали комплекс розыскных мероприятий. Во время отработки территории правоохранители обнаружили похожий по описанию автомобиль на обочине в 10 км от места похищения.

Также полицейские установили личность причастного к незаконному завладению автомобилем.

Несовершеннолетний угонщик скрывался дома. Он пояснил, что приехал ночью, чтобы похитить машину и “покататься”, однако не справился с управлением и слетел с дороги. Парень испугался, бросил авто на обочине и скрылся.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала KV, в конце июля столичные оперативники задержали двух мужчин за угоны мопедов. Следователи открыли уголовное производство и сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений. За содеянное им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Фото: Областная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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