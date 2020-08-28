В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров

В Киеве поймали нелегального перевозчика, который самовольно придумал маршрут 546-к и начал работать на нем.

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что в департамент поступила жалоба о появлении непонятного маршрута, курсирующего от Выставочного центра до ул. Ю. Смолича.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Сегодня во время внеочередной проверки нелегала поймали. У него не было необходимых для перевозки пассажиров документов.

"На нарушителей составили протоколы о привлечении водителей и владельца автобусов к ответственности. Он должен заплатить штраф от 17 до 34 тысяч грн (по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сумму штрафа определит суд)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI