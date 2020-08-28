Українець вигадав спосіб, як не платити штрафи з камер автофіксації

Українці продовжують вигадувати хитромудрі схеми, як не платити штрафи за перевищення швидкості.

Про один з таких випадків повідомив у Facebook автоексперт Сергій Волощенко.

«Як не платити штрафи з камер? Дуже просто, як робить ось цей супердрайвер на Audi S5, у якого номер тільки ззаду. Він ще й демонстративно додавав газу на одеській трасі під камерами. Не будь як «ссссп‘ять»!», – пише він.

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Нагадаємо, за такі порушення передбачений штраф у розмірі 170 грн (ч.6. ст.121 КУпАП). Це якщо перший раз. За повторне ж порушення штраф – 255 грн або громадські роботи і можливе вилучення транспортного засобу.