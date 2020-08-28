В Николаевской области Opel столкнулся с грузовиком, среди пострадавших 5 несовершеннолетних

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

В Николаевской области Opel столкнулся с грузовиком, среди пострадавших 5 несовершеннолетних
Фото: mk.npu.gov.ua

В Арбузинском районе Николаевской области вечером 27 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 22:20 на автодороге "Благовещенское - Николаев" возле села Благодатное. По предварительной информации, грузовик Renault Magnum столкнулся с легковым авто Opel Zafira. В результате аварии пятеро детей 7, 12, 15 лет и двое 17-летних получили телесные повреждения различной степени тяжести.

33-летний водитель от медицинской помощи отказался. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: mk.npu.gov.ua

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Полтавской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяцПервый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
Двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Полтавской областиДвое детей погибли в ДТП с грузовиком в Полтавской области
В Киевской области нашли три автомобиля-двойникаВ Киевской области нашли три автомобиля-двойника
В Львовской области в ДТП с легковушкой и рейсовым автобусом погиб человек, еще двое травмированыВ Львовской области в ДТП с легковушкой и рейсовым автобусом погиб человек, еще двое травмированы
В Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погиблиВ Кировоградской области столкнулись два автобуса, два человека погибли
Украинцы активно покупают авто с пробегом: какие модели среди лидеров продажУкраинцы активно покупают авто с пробегом: какие модели среди лидеров продаж
Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской областиЧетыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области
В Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавшихВ Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавших
В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопрокатаВ Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
ДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кюветДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кювет
Последние новости
Подгружаем последние новости