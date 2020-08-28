В Николаевской области Opel столкнулся с грузовиком, среди пострадавших 5 несовершеннолетних

В Арбузинском районе Николаевской области вечером 27 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 22:20 на автодороге "Благовещенское - Николаев" возле села Благодатное. По предварительной информации, грузовик Renault Magnum столкнулся с легковым авто Opel Zafira. В результате аварии пятеро детей 7, 12, 15 лет и двое 17-летних получили телесные повреждения различной степени тяжести.

33-летний водитель от медицинской помощи отказался. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: mk.npu.gov.ua

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Полтавской области.