В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)

В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)

Вчера вечером 27 августа в Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook патрульной полиции Киева.

Пресс-служба отмечает, что патрульные заметили автомобиль Mercedes, который остановился на полосе для движения общественного транспорта по ул. Антоновича и  начал выполнять странные маневры: ездил взад-вперед на глазах у патрульных.

При проверке документов патрульные заметили у 46-летнего водителя признаки наркотического опьянения и предложили пройти осмотр в медицинском учреждении.

“Далее события развивались стремительно: водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя машинами, проезжавших мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в два припаркованных авто и остановился”, – говорится в сообщении.

Согласно информации, обошлось без пострадавших. 

Составлены протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), вынесено постановление по ч.3 ст.122 (остановка в полосе общественного транспорта) КоАП.

Напомним, с 17 по 24 августа Патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 744 ДТП, в том числе 47 аварий – с пострадавшими, трое человек погибли. В то время как на позапрошлой неделе число ДТП с пострадавшими составило 30.

Фото:  страница в соцсети Facebook патрульной полиции Киева

В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)
В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)
В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяцПервый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
Водитель смотрел кино, пока его Tesla таранила шерифаВодитель смотрел кино, пока его Tesla таранила шерифа
ДТП в Киеве: пьяный водитель притворился пассажиромДТП в Киеве: пьяный водитель притворился пассажиром
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилейЗа полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)Столичный фуникулер начнет работу после ежегодного ремонта 21 августа (фото)
В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)
В Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадокВ Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадок
На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)
В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)В Днепровском районе Киева Mazda влетела в кафе на остановке общественного транспорта (фото, видео)
Июльский пассажиропоток аэропорта “Киев” уменьшился за год в пять разИюльский пассажиропоток аэропорта “Киев” уменьшился за год в пять раз
Последние новости
Подгружаем последние новости