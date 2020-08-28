В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)

Вчера вечером 27 августа в Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook патрульной полиции Киева .

Пресс-служба отмечает, что патрульные заметили автомобиль Mercedes, который остановился на полосе для движения общественного транспорта по ул. Антоновича и начал выполнять странные маневры: ездил взад-вперед на глазах у патрульных.

При проверке документов патрульные заметили у 46-летнего водителя признаки наркотического опьянения и предложили пройти осмотр в медицинском учреждении.

“Далее события развивались стремительно: водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя машинами, проезжавших мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в два припаркованных авто и остановился”, – говорится в сообщении.

Согласно информации, обошлось без пострадавших.

Составлены протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), вынесено постановление по ч.3 ст.122 (остановка в полосе общественного транспорта) КоАП.

Напомним, с 17 по 24 августа Патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 744 ДТП, в том числе 47 аварий – с пострадавшими, трое человек погибли. В то время как на позапрошлой неделе число ДТП с пострадавшими составило 30.

Фото: страница в соцсети Facebook патрульной полиции Киева