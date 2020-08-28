2020-08-28
На столичной станции метро “Вокзальная” образовалась полукилометровая очередь
Сегодня утром, 28 августа, на киевской станции метро “Вокзальная” образовалась полукилометровая очередь.
Об этом
Сообщается, что очередь образовалась из-за того, что на станции собралось большое количество людей и эскалатор метро не справляется с нагрузкой. Социальная дистанция между пассажирами не соблюдается.
Напомним, что эскалаторы на станции столичного метрополитена “Вокзальная” снова работают в штатном режиме. Ремонт эскалатора был закончен на 4 дня ранее запланированного срока.
Фото: страница в соцсети Facebook Александра Гусева
Ольга Марийко, КиевВласть