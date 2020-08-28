Почему водителю нужно хорошо подумать, соглашаясь быть понятым

Иногда сотрудники полиции приглашают автомобилистов в понятые, и многие бояться им отказать или просто рады помочь. Однако, это может привести к серьезным проблемам. Сегодня мы расскажем, почему нужно хорошо подумать, прежде чем соглашаться быть понятым.

Ни один полицейский не назовет точное время, сколько вам придется быть понятым. Следственно-оперативные действия могут занять, например, полчаса или час, а могут затянуться на несколько часов.

Если водитель согласится быть понятым, то потом он не сможет отказаться, сколько бы ему не пришлось времени быть на месте происшествия.

Иногда понятых приглашают в суд в качестве свидетелей. Отказаться нельзя. В результате они становятся участниками долгой судебной тяжбы. Заседания суда могут откладываться по разным причинам. Судебное разбирательство может длиться несколько месяцев, а в некоторых случаях гораздо дольше. В итоге придется опять же тратить свое время. Если вы к этому не готовы, то нужно с самого начала отказаться быть понятым.

Некоторые водители бояться отказать полицейским, когда их приглашают в понятые. На самом деле вас заставить не могут. Быть понятым или нет – зависит только от вас самих. Если у вас нет такой возможности – нужно отказаться, чтобы никого не подвести.