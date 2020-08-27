Столичные патрульные опубликовали видео момента аварии на проспекте Победы

Столичные патрульные опубликовали видео момента аварии на проспекте Победы

Патрульная полиция Киева опубликовала видео аварии, которая произошла 27 августа на проспекте Победы с участием двух автомобилей.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook патрульной полиции Киева.

“Возле станции метро "Нивки" столкнулись автомобили Land Rover и Smart. После осмотра врачей водитель авто Smart отказалась от госпитализации”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что при оформлении административных материалов инспекторы заметили признаки опьянения водителя Smart, но женщина отказалась пройти освидетельствование на алкоголь.

Составлены протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, что в среду 26 августа 2020 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.

Фото: скрин видео


Ольга Марийко, КиевВласть

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