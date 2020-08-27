Столичные патрульные опубликовали видео момента аварии на проспекте Победы

Патрульная полиция Киева опубликовала видео аварии, которая произошла 27 августа на проспекте Победы с участием двух автомобилей.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook патрульной полиции Киева .

“Возле станции метро "Нивки" столкнулись автомобили Land Rover и Smart. После осмотра врачей водитель авто Smart отказалась от госпитализации”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что при оформлении административных материалов инспекторы заметили признаки опьянения водителя Smart, но женщина отказалась пройти освидетельствование на алкоголь.

Составлены протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, что в среду 26 августа 2020 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.

Фото: скрин видео