На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП

На Киевщине автомобиль с пятью молодыми людьми попал в катастрофу. Для двоих из них авария завершилась летальным исходом. ДТП произошло поздним вечером в городе Березань.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 20-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и на полной скорости врезалась в бетонное ограждение одного из частных домов.

От столкновения автомобиль сильно деформировало. К сожалению, двое людей, 20-летний водитель и его 15-летняя пассажирка, которые сидели впереди, погибли на месте аварии.

Остальные трое пассажиров получили многочисленные травмы и были госпитализированы в больницу.

Полиция расследует обстоятельства этого ДТП. О возможном состоянии опьянения водителя, а также пассажиров, в информации от полиции ничего не сообщается.