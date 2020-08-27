На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП

На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП: двое не выжили

На Киевщине автомобиль с пятью молодыми людьми попал в катастрофу. Для двоих из них авария завершилась летальным исходом. ДТП произошло поздним вечером в городе Березань.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 20-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и на полной скорости врезалась в бетонное ограждение одного из частных домов.

На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП: двое не выжили

От столкновения автомобиль сильно деформировало. К сожалению, двое людей, 20-летний водитель и его 15-летняя пассажирка, которые сидели впереди, погибли на месте аварии.

Остальные трое пассажиров получили многочисленные травмы и были госпитализированы в больницу.

Полиция расследует обстоятельства этого ДТП. О возможном состоянии опьянения водителя, а также пассажиров, в информации от полиции ничего не сообщается.

Напомним, в Киеве мусоровоз раздавил женщину с двухлетним ребенком. Малыш, к счастью, остался жив, а его мама погибла на месте происшествия.


Марченко Любов, Тудей

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