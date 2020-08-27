Мининфраструктуры впервые допустило частную тягу на пути "Укрзализныци"

"Украинская локомотивостроительная компания" будет осуществлять курсирование частных локомотивов на 9-ти участках.

Мининфраструктуры впервые допустило частную тягу на пути "Укрзализныци"

ООО "Украинская локомотивостроительная компания" стала первым участником экспериментального проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования. В рамках проекта компания будет осуществлять курсирование частных локомотивов сразу на 9 определенных участках.

Об этом информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в рамках которой предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

  • ООО "Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирование частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

Стрый – Ивано-Франковск; Тернополь – Шепетовка; Шепетовка – Калиновка 1; Староконстантинов 2 – Гречаны; Староконстантинов 1 – Гречаны; Староконстантинов 2 – Калиновка 1; Староконстантинов 1 – Калиновка 1; Гусятин – Ярмолинцы – Гречаны; Каменец-Подольский – Гуменцы – Балин – Дунаевцы – Ярмолинцы – Гречаны.

Всего комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениям признаны участниками экспериментального проекта. По 9 заявлениям от 3 компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте. Еще две компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора.

Новый глава "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует разделить предприятие на четыре компании. Вертикально интегрированные бизнес-единицы УЗ будут иметь отдельные балансы.

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