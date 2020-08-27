Украинских водителей хотят заставить повторно сдавать на права

Министерство инфраструктуры готовит своеобразную переаттестацию водителей. В ее рамках украинцам придется повторно сдавать экзамены по вождению.

Проект соответствующего постановления уже подготовлен. Следует отметить, что экзамены на права будут сдавать не все водители, а лишь те, кто оказывает услуги по перевозки грузов и пассажиров. Причем, раз на 5 лет.

Обусловлено это тем, что 85% ДТП с участием перевозчиков происходят именно по причине ошибок водителей или нарушения ими ПДД. Поэтому им предлагают подтвердить свою квалификацию, получив специальную карту.

Постановление касается водителей категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1 и D1E. Каждые 5 лет они будут проходить курсы длительностью от 35 до 280 часов и по их окончанию – сдавать экзамены. В тестах будет 60 вопросов.

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