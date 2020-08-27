У мережі показали зображення нового Mercedes-Benz S-Clas

Вже 2 вересня відбудеться світова прем’єра нового флагмана Mercedes-Benz, а поки можна глянути на свіжі шпигунські світлини седана.

Зовсім скоро – через тиждень, Mercedes-Benz представить світу свій новий флагман – седан S-Class W223. Як і личить дорогому автомобілю, за кілька місяців до прем’єри виробник почав активну рекламну кампанію, під час якої розповів про салон, безпеку, функції автомобіля і мультимедійну систему з дуже широкими можливостями.

В даний час невідомо, коли саме відбудеться презентація версії Maybach – в той же день або через кілька місяців після прем’єри.