В Україні помітили надпотужний Chevrolet Corvette

На київських дорогах зняли один з найпотужніших серійних американських авто – Chevrolet Corvette Z06 2015 року випуску, пише avtoblog.ua .

Автомобіль може похвалитися компресорним двигуном V8 на 6,2 літра, потужністю 650 кінських сил. Машина набирає розгін до 100 км/год. за 3,2 секунди. Його максимальна швидкість складає більше 320 км/год.

Впізнати Corvette Z06 можна по характерному аеродинамічному обвісу, повітрозабірнику на капоті і задньому спойлеру. Ця машина має оновлення ходової.