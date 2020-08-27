В Україні помітили надпотужний Chevrolet Corvette

На київських дорогах зняли один з найпотужніших серійних американських авто – Chevrolet Corvette Z06 2015 року випуску, пише avtoblog.ua.

Автомобіль може похвалитися компресорним двигуном V8 на 6,2 літра, потужністю 650 кінських сил. Машина набирає розгін до 100 км/год. за 3,2 секунди. Його максимальна швидкість складає більше 320 км/год.

Впізнати Corvette Z06 можна по характерному аеродинамічному обвісу, повітрозабірнику на капоті і задньому спойлеру. Ця машина має оновлення ходової.

Візуально машина виглядає дуже сучасно. Цілком ймовірно, що цей екземпляр прибув в Україну як биток з США, був відреставрований і доопрацьовано.

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