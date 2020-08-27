МАУ: Запрет на въезд иностранцев ударит по авиаотрасли

30-дневный запрет на въезд иностранцев будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль страны. Об этом заявили в авиакомпании МАУ, пишет Интерфакс-Украина.

МАУ: Запрет на въезд иностранцев ударит по авиаотрасли
Фото: cfts.org.ua

«К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмены и сокращению перелетов», — заявили в компании.

Что говорят в компании

Запрет будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая сейчас экономически ослаблена в отсутствии какой-либо государственной поддержки.

«Сейчас темпы восстановления воздушных перевозок остаются крайне низкими и не превышают 30% по сравнению с 2019 годом. Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников», — подчеркивают в авиакомпании.

В МАУ подобные сокращения называют беспрецедентной мерой в истории авиации, которая, однако, была необходима для выживания.

Напомним

26 августа Кабмин принял постановление о закрытии границ для иностранцев до 28 сентября из-за второй волны коронавируса.

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