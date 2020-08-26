Под Киевом заметили колонну раритетных авто армии США

Под Киевом, на трассе М-07, более известной как «Варшавка», засняли необычную автомобильную колонну. А именно, в кадры попали несколько автомобилей армии США периода Второй мировой войны.

Соответствующее видео разместил в Facebook Влад Антонов, главный редактор сайта dtp.kiev.ua.

Под Киевом засняли движение колонны военно-исторических авто. Скриншот публикации

Как видно в ролике, в колонне насчитывалось четыре эксклюзивных автомобиля: два культовых внедорожника Willys MB, грузовик и санитарный фургон. У всех машин нанесена маркировка американских войск 1940-х годов.

«Наверное, едут на какую-то постановку либо в какой-то музей. Очень интересные, очень аккуратные, очень красивые [автомобили]…Я сначала думал, что какая-то войсковая часть передеслацируется, но нет – это реально исторические экземпляры«, – отметил Влад Антонов.

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