Танкер Delfi удалось поставить на киль

Танкер Delfi, потерпевший крушение осенью 2019 года вблизи Одессы, удалось поставить на киль.

Фото: telegram.or@vladyslavkryklii

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Хроники "Делфи". Сегодня полузатонувший танкер был поставлен на киль", - написал Криклий в Telegram.

По его словам, следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

"Благодарен за работу специалистам ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы", - добавил министр.

Фото: facebook.com/ivan.niyakiy

Напомним, что в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020 года рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Он предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.