Индия запустила поезда на водороде

В Индии появились поезда на водороде. Они должны помочь снизить рекордные выбросы вредных веществ. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на ReadWrite.



Поезда на водороде будут работать на гибридном двигателе мощностью 300 кВт. У них есть четыре вагона, при этом поезд может разогнаться до 140 км/ч.



В одном из вагонов установят баллоны с водородом, топливные элементы, конденсаторы, аккумуляторы и преобразователи постоянного тока. Водород будет подаваться из баллонов на топливные элементы, а выходная мощность будет приводить поезд в движение.



Такой гибридный локомотив станет самым мощным в мире. Его будут производить на заводе по модернизации дизельных локомотивов в городе Патьяла.



В Индии железнодорожный транспорт является вторым по популярности видом транспорта, на него тратят 2,8 млрд литров дизельного топлива в год. По данным Потсдамского института по исследованию воздействия на климат (PIK), выбросы парниковых газов Индии в 2015 году составили 3571 млн тонн.



"Типовые испытания этих транспортных средств показали, что водород, как транспортное топливо, безопасен в обращении и использовании. Точно так же аспекты безопасности пассажиров должны быть неотъемлемой частью технических характеристик поездов с водородным приводом", – отметили в правительстве.



Этот шаг является частью усилий железных дорог по экологизации использования топлива. Индийские железные дороги уже установили солнечные панели на крыше поездов с дизельным электрическим составом мощностью 4,5 кВт.



