Завтра, 26 августа, на неделю закроют съезд с Шулявского путепровода. Это связано с ремонтом сети газопровода.

Об этом KV стало известно из сообщения Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Внимание! 26 августа с 08:00 до 1 сентября 8:00 проезд с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы будет закрыт в связи с ремонтом сети газопровода”, – говорится в сообщении.

Коммунальщики извинились за временные неудобства.

В конце июля KV сообщала, что на одном из съездов с Шулявского путепровода в связи с укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия было ограничено движение. Некоторые водители, проигнорировав ограничения, прорвались через ограждения и проехали по свежеуложенному асфальту.

Напомним, в мае Фонд государственного имущества (ФГИ) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой помочь разблокировать продажу 5 цеха АО “Первый киевский машиностроительный завод” (завод "Большевик"). Столичные власти в декабре 2019 года обратились к руководству завода с предложением о передаче цеха № 5 в собственность города для продолжения реконструкции Шулявского путепровода. Однако для передачи цеха в собственность города нужно решить вопрос со снятием ареста с денежных средств должника, размещенных на банковском счете. Решение этого вопроса застопорилось в структурах Министерства юстиции. В связи с этим ФГИ обратился к Шмыгалю о содействии в решении этой проблемы.

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