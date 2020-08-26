Завтра, 26 августа, на неделю закроют съезд с Шулявского путепровода

Завтра, 26 августа, на неделю закроют съезд с Шулявского путепровода

Завтра, 26 августа, на неделю закроют съезд с Шулявского путепровода. Это связано с ремонтом сети газопровода. 

Об этом KV стало известно из сообщения Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Внимание! 26 августа с 08:00 до 1 сентября 8:00 проезд с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы будет закрыт в связи с ремонтом сети газопровода”, – говорится в сообщении.

Коммунальщики извинились за временные неудобства. 

В конце июля KV сообщала, что на одном из съездов с Шулявского путепровода в связи с укладкой верхнего слоя асфальтового покрытия было ограничено движение. Некоторые водители, проигнорировав ограничения, прорвались через ограждения и проехали по свежеуложенному асфальту. 

Напомним, в мае Фонд государственного имущества (ФГИ) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой помочь разблокировать продажу 5 цеха АО “Первый киевский машиностроительный завод” (завод "Большевик"). Столичные власти в декабре 2019 года обратились к руководству завода с предложением о передаче цеха № 5 в собственность города для продолжения реконструкции Шулявского путепровода. Однако для передачи цеха в собственность города нужно решить вопрос со снятием ареста с денежных средств должника, размещенных на банковском счете. Решение этого вопроса застопорилось в структурах Министерства юстиции. В связи с этим ФГИ обратился к Шмыгалю о содействии в решении этой проблемы. 

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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