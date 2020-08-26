“В Німеччині лише за 50 євро”: в Україні колосально підвищують ціни на найдешевші німецькі авто

Нещодавно ми показували кращі пропозиції на вторинному ринку в Німеччині, де автомобілі віддають за 50 євро. Тепер час з’ясувати, скільки такі ж автомобілі коштують в Україні.

Деталі: У німецькій добірці пропозиції вийшли різними. Якісь вживані автомобілі були на ходу і загалом перебували в задовільному стані, інші мали деякі проблеми з кузовом, а якісь і зовсім були не на ходу.

Проте, навіть за 50 євро в зламаній машині можна знайти безліч справних елементів на продаж. Але ми вирішили дослідити український ринок на предмет автомобілів у робочому стані.

Ford Fiesta

У Німеччині за 50 євро пропонують маленький гетчбек Ford на ходу. Його головна проблема – кузов, який починає долати корозія. Проте 50 євро – чудова ціна за робочу машину.

Український еквівалент – Ford Fiesta за 2100 євро. Пробіг становить 130 000 км. За словами власника, кузов не так давно перефарбували. Можливо, в цьому випадку у машини немає проблем з іржею.

Ford Ka

За найменший Форд німецькі власники просять 50 євро, натомість пропонують автомобіль на ходу в нормальному стані. В Україні все те ж саме можна отримати майже за 2000 євро. Пробіг – 80 000 км.

Opel Astra

З деякими недоліками за німецьку машину просять 60 євро. Майже за 2000 євро щось схоже можна взяти і в Україні – автомобіль на ходу, але вимагає вкладень і ремонту. Якщо заощадити, можна купити авто за 700 євро. Але в цьому випадку машина після ДТП і скоріше є набором уцілілих деталей.

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