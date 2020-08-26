Немецкие б/у авто по 50 евро в Украине стоят в 40 раз дороже

По данным нового исследования «Обозревателя», б/у автомобили, которые в Германии продают за 50 евро, в Украине стоят в 40 раз дороже. Речь идет про машины в рабочем состоянии.

Если в Германии хэтчбек Ford Fiesta в рабочем состоянии стоит 50 евро, то в Украине с пробегом 130 тысяч километров – 2 100 евро. В обоих случаях речь идет про машины, которые на ходу.

Старенький Ford Ka на ходу в нормальном состоянии немцы могут продать тоже за 50 евро. В Украине такая модель с пробегом 80 тысяч километров стоит уже 2 000 евро.

За Opel Astra на ходу, но требующий ремонта, в Германии просят 60 евро, а в Украине – 2 000 евро.

Нужно обратить внимание, что в нашей стране вышеуказанные модели можно купить в два раза дешевле. Однако, в этом случае они, скорее всего, будут после серьезного ДТП. Они годятся в основном на запчасти.