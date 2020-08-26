В украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерах

В украинском городе Житомир на фото автолюбителей попался уникальный для наших краев электромобиль Peugeot iOn. Номерной знак новой серии КМ также привлекает внимание. Цена такого номерного знака может достигать 36тыс.грн.

Автомобиль сошел с конвейера в 2011 году. Он был привезен в Украину и растаможен. Стоит отметить, что сейчас машину выставили на продажу.

Электрический автомобиль Peugeot iOn – это версия Mitsubishi i-MiEV выполнена на французский манер. Мини оснащено двигателем на 63 лошадиных силы и может проехать без подзарядки 160км. Длиною автомобиль всего 3,4 метра. Он отлично подходит для езды по городу.