В украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерах

В украинском городе Житомир на фото автолюбителей попался уникальный для наших краев электромобиль Peugeot iOn. Номерной знак новой серии КМ также привлекает внимание. Цена такого номерного знака может достигать 36тыс.грн.

В украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерах 1

Автомобиль сошел с конвейера в 2011 году. Он был привезен в Украину и растаможен. Стоит отметить, что сейчас машину выставили на продажу.

В украинском областном центре засняли редкий электрокар на крутых номерах 2

Электрический автомобиль Peugeot iOn – это версия Mitsubishi i-MiEV выполнена на французский манер. Мини оснащено двигателем на 63 лошадиных силы и может проехать без подзарядки 160км. Длиною автомобиль всего 3,4 метра. Он отлично подходит для езды по городу.

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