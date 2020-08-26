В Киеве прошла презентация украинского электрокара

Этот электрокар может воплотить в реальность мечту многих людей с проблемами инвалидности в Украине. Автомобиль создан для максимального комфорта водителя инвалида. Он может преодолеть расстояние в 150км. на одном заряде и имеет несколько особенностей.

Команда EcoFactor создала электрокар USEC для водителей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Во время презентации электрокара, одна модель была подарена активистке Ульяне Пчелкиной, которая уже длительное время за рулем. Женщина призналась, что подарок стал для нее сюрпризом.

Главным автором создания электрокара для инвалидов стала Виктория Киосе. Эта идея пришла ей еще в 2016 году. Украинский электрокар USEC был создан на базе мини автомобиля Smat. Автомобиль планируют запустить в серийное производство и организовать компанию по прокату USEC.

Одним из преимуществ USEC является его энергоэффективность. Как известно, страны ЕС взяли эту стратегию за основу и к 2050 году хотят полностью отказаться от бензиновых и дизельных двигателей. Пересадка на электрокары – это борьба с изменением климата и сохранение экологии нашей планеты.

Украинская разработка позволит инвалидам передвигаться на автомобиле без чьей либо помощи. Известно, что в Украине таких людей более 200тыс. По предварительным данным, цена автомобиля составит около 10 тыс. долларов.

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